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21 вересня 2021, 09:49 7

У разі переходу до "жовтої" зони в Одесі залишаться відкритими 78 шкіл

21 вересня 2021, 09:49 7
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У випадку переходу Одеси до "жовтої" зони карантину очно працювати зможуть 78 шкіл та 85 дитячих садочків міста

Як передає RegioNews, про це повідомила директор муніципального департаменту освіти та науки Олена Буйневіч.

За словами посадовця, першу дозу вакцини отримали вже 70% працівників навчальних закладів міста.

Крім того, якщо місто опиниться в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки через коронавірус, також зможуть функціонувати у звичному режимі 9 закладів позашкільної освіти.

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