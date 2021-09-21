В случае перехода в "желтую" зону в Одессе останутся открытыми 78 школ
В случае перехода Одессы в "желтую" зону карантина очно работать смогут 78 школ и 85 детских садов города
Как передает RegioNews, об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.
По словам чиновника, первую дозу вакцины получили уже 70% работников учебных заведений города.
Кроме того, если город окажется в "желтой зоне" эпидемической опасности из-за коронавируса, также смогут функционировать в обычном режиме 9 учреждений внешкольного образования.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"