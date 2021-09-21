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21 сентября 2021, 09:49 7

В случае перехода в "желтую" зону в Одессе останутся открытыми 78 школ

21 сентября 2021, 09:49 7
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В случае перехода Одессы в "желтую" зону карантина очно работать смогут 78 школ и 85 детских садов города

Как передает RegioNews, об этом сообщила директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

По словам чиновника, первую дозу вакцины получили уже 70% работников учебных заведений города.

Кроме того, если город окажется в "желтой зоне" эпидемической опасности из-за коронавируса, также смогут функционировать в обычном режиме 9 учреждений внешкольного образования.

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