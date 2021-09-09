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09 сентября 2021, 16:55 247

СБУ задержала в Одесской области террориста "Исламского государства"

09 сентября 2021, 16:55 247
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Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации "Исламское государство" в Одесской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что мужчина родом из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием терроризма.

По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство".

"Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства. На данный момент суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста", - отмечается в сообщении.

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