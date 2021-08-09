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09 серпня 2021, 19:41 492

На Одещині побудують сміттєпереробний завод

09 серпня 2021, 19:41 492
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Фото з відкритих джерел
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Одеська обласна держадміністрація погодила проект будівництва в Теплодарі (Одеська область-ред.) підприємства з переробки сміття методом піролізу (спалювання твердих відходів у вакуумі та отримання в результаті газу, масла, вугілля або пікарбону, які використовуються як паливо або сировина для переробки)

Про це пише RegioNews з посиланням на Одеська облрада

Проект спільно реалізовуватимуть КП "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради" ТА ТОВ "ЕКО ЕНЕРГІЯ ПІВДЕНЬ".

Ідею створення підприємства розглянули на засіданні постійної комісії з питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків ОДА та рекомендували винести її на голосування під час сесії облради.

"Цей проект є дуже важливим і перспективним для Одеської області, тому нам потрібно його підтримати", — зазначив голова Комісії Валентин Волканов.

В обладміністрації заявили, що проект не передбачає бюджетного фінансування і в разі успішної реалізації він буде поширений на всю область.

У січні індійська компанія NuGreen Energy пропонувала побудувати в Одеській області сміттєпереробні заводи, які б працювали за технологією плазмової газифікації. Іноземці презентували свій проект губернатору Сергію Гриневецькому і планували розпочати свій бізнес у регіоні з підприємств у Рені та Подольську.

сміття Завод облрада Одеська область

 
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