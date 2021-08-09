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09 августа 2021, 19:41 424

В Одесской области построят мусороперерабатывающий завод

09 августа 2021, 19:41 424
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Фото из открытых источников
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Одесская областная госадминистрация согласовала проект строительства в Теплодаре (Одесская область-ред.) предприятия по переработке мусора методом пиролиза (сжигание твердых отходов в вакууме и получение в результате газа, масла, угля или пикарбона, которые используются как топливо или сырье для переработки)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Одесский облсовет

Проект будут совместно реализовывать КП "Централизованная закупочная организация Одесского областного совета" и ООО "ЕКО ЕНЕРГІЯ ПІВДЕНЬ".

Идею создания предприятия рассмотрели на заседании постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий ОГА и рекомендовали вынести ее на голосование во время сессии облсовета.

"Этот проект является очень важным и перспективным для Одесской области, поэтому нам нужно его поддержать", — отметил председатель комиссии Валентин Волканов.

В обладминистрации заявили, что проект не предусматривает бюджетного финансирования и в случае успешной реализации он будет распространен на всю область.

В январе индийская компания NuGreen Energy предлагала построить в Одесской области мусороперерабатывающие заводы, которые бы работали по технологии плазменной газификации. Иностранцы презентовали свой проект губернатору Сергею Гриневецкому и планировали начать свой бизнес в регионе с предприятий в Рени и Подольске.

мусор Завод облсовет Одесская область

 
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