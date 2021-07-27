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27 июля 2021, 13:04 150

В Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину

27 июля 2021, 13:04 150
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Фото: Нацполиция
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На железнодорожной станции Карпово на переезде возле села Виноградарь женщина попала под пассажирский поезд. От полученных травм она погибла на месте

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители устанавливают личность погибшей и полные обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, 16 июля утром на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд.

поезд смерть полиция женщины Одесская область

 
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