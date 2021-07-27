В Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину
На железнодорожной станции Карпово на переезде возле села Виноградарь женщина попала под пассажирский поезд. От полученных травм она погибла на месте
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители устанавливают личность погибшей и полные обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, 16 июля утром на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд.
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