На території "Асканія-Нова" понад 2 тисячі птахів загинуло через отруєння пестицидами

Фото з відкритих джерел

Під час весняної міграції птахів на території Біосферного заповідника "Асканія-Нова" загинуло понад 2 тисячі птахів частина з яких є червонокнижними через отруєння пестицидами.

Про це пише Regionews з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південного округу

За оцінками фахівців, розмір шкоди, заподіяної державі масовою загибеллю (знищенням) птахів (включно з представниками Червоної книги України). Це – більш ніж 9 млн. грн. Матеріали направлено до Головного управління Національної поліції в Херсонській області стосовно визнання держави потерпілою стороною в особі Інспекції.

Нацполіцією області виділено окреме провадження щодо загибелі червонокнижних та повідомлено про підозру. Обласною прокуратурою матеріали скеровано до суду.

Санкція інкримінованої агроному одному із перевіряючих Інспекцією суб’єктів господарювання, яким порушено вимоги застосування пестицидів під час боротьби з гризу нами на полях, передбачає покарання в виді сплати штрафу або обмеження волі на строк до двох років.

В марте в Якимовском районе Запорожской области произошла массовая гибель птиц и животных. Причиной гибели могли стать ядохимикаты аграриев.