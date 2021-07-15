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15 липня 2021, 10:42 618

Одеса знову на добу закриває аеропорт: названа причина

15 липня 2021, 10:42 618
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Фото из открытых источников
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Міжнародний аеропорт Одеса не прийматиме і відправлятиме жоден рейс до 12.00 16 липня.

Як пише Regionews з посиланням на табло аеропорту, всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовані.

Зокрема, скасовані рейси до Єгипту, Туреччини, Польщі, Австрії, Грузії, Вірменії та Ізраїлю. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою і Києвом.

"Для підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243 / 21, згідно з яким Міжнародний аеропорт Одеса не буде приймати і відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня", – йдеться в повідомленні.

Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня. Очікується, що аеропорт після цього пасажиропотік аеропорту збільшиться до 2 мільйонів.

Нагадаємо, що 1 липня аеропорт Одеса вже закривався для підготовки злітної смуги

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