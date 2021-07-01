Одеса на добу закриває аеропорт: у чому причина
У середині липня на понад добу закриється аеропорт в Одесі через підготовку нової злітно-посадкової смуги
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Міжнародного аеропорту "Одеси".
Повідомляється, що аеропорт пройшов всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.
"Для підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації було видано NOTAM A2243 / 21, згідно з яким Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати і відправляти рейси з 00:00 15 липня 2021 до 12:00 16 липня 2021 за місцевим часом", - йдеться в повідомленні.
Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня.
Нагадаємо, що днями Кабмін схвалив відкриття міжнародного пункту пропуску через держкордон в аеропорту "Житомир".
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