Одесса вновь закрывает аэропорт: названа причина
Международный аэропорт Одесса не будет принимать и отправлять ни один рейс до 12.00 16 июля.
Как пишет Regionews со ссылкой на табло аэропорта, все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.
В частности, отменены рейсы в Египет, Турцию, Польшу, Австрию, Грузию, Армению и Израиль. Также не будут выполняться внутренние рейсы между Одессой и Киевом.
"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт Одесса не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", – говорится в сообщении.
Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля. Ожидается, что аэропорт после этого пассажиропоток аэропорта увеличится до 2 миллионов.
Напомним, что 1 июля аэропорт Одесса уже закрывался для подготовки взлетной полосы