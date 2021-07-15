Одесса вновь закрывает аэропорт: названа причина

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Международный аэропорт Одесса не будет принимать и отправлять ни один рейс до 12.00 16 июля.

Как пишет Regionews со ссылкой на табло аэропорта, все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.

В частности, отменены рейсы в Египет, Турцию, Польшу, Австрию, Грузию, Армению и Израиль. Также не будут выполняться внутренние рейсы между Одессой и Киевом.

"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт Одесса не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", – говорится в сообщении.

Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля. Ожидается, что аэропорт после этого пассажиропоток аэропорта увеличится до 2 миллионов.

Напомним, что 1 июля аэропорт Одесса уже закрывался для подготовки взлетной полосы