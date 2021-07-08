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08 липня 2021, 11:44 9

В Одесі обвалилася частина карнизу будівлі, ледь не вбивши перехожих

08 липня 2021, 11:44 9
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі на перехресті вулиць Канатної та Великої Арнаутської обвалився карниз історичної будівлі, ледь не вбивши перехожих

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні XYdessa.

В момент падіння шматків карнизу під будівлею проходили люди, які не постраждали.

Відомо, що будівля, в якій обвалився карниз - це прибутковий будинок Верготі. Будований у 1891 році, за проєктом архітектора Н.Ф. Яценко.

Нагадаємо, 6 липня на вулиці Старопортофранківській обвалилася двоповерхова будівля. Загиблих і постраждалих немає, лише пошкоджені два легкових авто.

Одеса події ремонт Будинок приміщення

 
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