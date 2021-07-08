В Одессе обрушилась часть карниза здания, едва не убив прохожих

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В Одессе на перекрестке улиц Канатной и Большой Арнаутской обвалился карниз исторического здания, едва не убив прохожих

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении XYdessa.

В момент падения кусков карниза под зданием проходили люди, которые не пострадали.

Известно, что здание, в котором обвалился карниз - это доходный дом Верготи. Построен в 1891 году, по проекту архитектора Н.Ф. Яценко.

Напомним, 6 июля на улице Старопортофранковской обрушилось двухэтажное здание. Погибших и пострадавших нет, только повреждены два легковых авто.