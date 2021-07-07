На Одещині подружжя організувало незаконний гральний бізнес

Фото прокуратура Одеської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно п’яти членів організованої групи, підозрюваних у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Слідством з’ясовано, що протягом 2020-2021 років на території Одеської області, під керівництвом подружжя, діяла група осіб, яка організувала діяльність інтерактивних гральних закладів.

Ділки забезпечували систематичну діяльність цих закладів, пов’язану із незаконним гральним бізнесом, де гравцям надавалась можливість участі у проведенні азартних ігор, лотерей, зокрема в мережі Інтернет.

Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора.

Слід зазначити, що незважаючи на зміни в законодавстві, злочинна група продовжила своє незаконне функціонування без створення юридичної особи та без отримання відповідної ліцензії, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні провадиться виключно юридичною особою на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Нагадаємо, в Одесі поліція затримала в.о. керівника комунальної установи міськради одразу після отримання хабаря за непроведення демонтажу торговельних об’єктів.