В Одесской области супруги организовали незаконный игорный бизнес

Фото прокуратура Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

В частности, в суд направлено обвинительное заключение в отношении членов организованной группы, подозреваемых в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Следствием установлено, что в течение 2020-2021 годов на территории Одесской области, под руководством супругов, действовала группа лиц, организовавших деятельность интерактивных игровых заведений.

Дельцы обеспечивали систематическую деятельность этих учреждений, связанную с незаконным игорным бизнесом, где игрокам предоставлялась возможность участия в проведении азартных игр, лотерей, в том числе в сети Интернет.

Указанные учреждения функционировали под видом оказания услуг по доступу к всемирной сети Интернет, игроки допускались в помещение для проведения азартной игры только по телефонному звонку и с разрешения администратора.

Следует отметить, что несмотря на изменения в законодательстве, преступная группа продолжила свое незаконное функционирование без создания юридического лица и без получения соответствующей лицензии, зная и осознавая, что занятие игорным бизнесом в Украине производится исключительно юридическим лицом на основании лицензии на осуществление деятельности по организации и проведение азартных игр казино в сети Интернет.

Напомним, в Одессе полиция задержала и.о. руководителя коммунального учреждения горсовета сразу после получения взятки за непроведение демонтажа торговых объектов.