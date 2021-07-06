В Одесі затримали посадовця комунальної установи на хабарі у 110 тисяч за розміщення МАФів

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В Одесі поліція затримала в.о. керівника комунальної установи міськради одразу після отримання хабаря за непроведення демонтажу торговельних об’єктів

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Посадову особу затримали одразу після отримання другого траншу - 76 тис. грн. Раніше поліцейські задокументували одержання в.о. керівником комунальної установи Одеської міськради першої частини неправомірної вигоди - 37 500 грн.

За отримані кошти фігурант обіцяв не проводити демонтаж двох торговельних об’єктів та надалі підготувати дозвільну документацію на їх розміщення", - йдеться у повідомленні.

Наразі чоловік затриманий. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що колишньому голові Полонської райдержадміністрації суд виніс вирок у вигляді 9 років у в'язниці за те, що він отримав хабаря у розмірі 33 тис. доларів.