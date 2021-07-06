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06 июля 2021, 15:32 341

В Одессе задержали чиновника коммунального учреждения на взятке в 110 тысяч за размещение МАФов

06 июля 2021, 15:32 341
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Фото: Нацполиция
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В Одессе полиция задержала и. о. руководителя коммунального учреждения горсовета сразу после получения взятки за непроведение демонтажа торговых объектов

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Чиновника задержали сразу после получения второго транша - 76 тыс. грн. Ранее полицейские задокументировали получения и.о. руководителем коммунального учреждения Одесского горсовета первой части неправомерной выгоды - 37 500 грн.

За полученные средства фигурант обещал не проводить демонтаж двух торговых объектов и в дальнейшем подготовить разрешительную документацию на их размещение", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Полонской райгосадминистрации суд вынес приговор в виде 9 лет тюрьмы за то, что он получил взятку в размере 33 тыс. долларов.

полиция взятка МАФ торговля коммунальные услуги Одесса

 
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