17:12  14 червня
"Укрзалізниця" звільнить третину працівників
17:36  14 червня
Зеленський пригрозив чиновникам звільненням за заборгованість перед лікарями
18:09  14 червня
Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
14 червня 2021, 16:30 53

На Одещині викрили понад півсотні іноземців-нелегалів

14 червня 2021, 16:30 53
Читайте также на русском языке
Фото: Пресслужба Міграційної служби Одеської області
Читайте также
на русском языке

У місті Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронці виявили 52 в'єтнамців, які незаконно перебувають на території України

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міграційної служби Одеської області.

Зазначається, що до семи нелегальних мігрантів уже ухвалено рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності через порушення правил перебування в Україні.

Стосовно інших порушників міграційного законодавства складено адмінпротоколи із затриманням до трьох діб для подальшого з’ясування обставин правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.

Україна кримінал Одеса нелегали В`єтнам

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram