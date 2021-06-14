На Одещині викрили понад півсотні іноземців-нелегалів

Фото: Пресслужба Міграційної служби Одеської області

У місті Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронці виявили 52 в'єтнамців, які незаконно перебувають на території України

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міграційної служби Одеської області.

Зазначається, що до семи нелегальних мігрантів уже ухвалено рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності через порушення правил перебування в Україні.

Стосовно інших порушників міграційного законодавства складено адмінпротоколи із затриманням до трьох діб для подальшого з’ясування обставин правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з Індії.