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14 июня 2021, 16:30 51

В Одесской области разоблачили более полусотни иностранцев-нелегалов

14 июня 2021, 16:30 51
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Фото: Пресс-служба миграционной службы Одесской области
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В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители обнаружили 52 вьетнамцев, которые незаконно находятся на территории Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Миграционной службы Одесской области.

Отмечается, что относительно семи нелегальных мигрантов уже принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с привлечением к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине.

В отношении других нарушителей миграционного законодательства составлены админпротоколы с задержанием до трех суток для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.

Украина криминал Одесса нелегалы Вьетнам

 
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