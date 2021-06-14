В Одесской области разоблачили более полусотни иностранцев-нелегалов
В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители обнаружили 52 вьетнамцев, которые незаконно находятся на территории Украины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Миграционной службы Одесской области.
Отмечается, что относительно семи нелегальных мигрантов уже принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с привлечением к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине.
В отношении других нарушителей миграционного законодательства составлены админпротоколы с задержанием до трех суток для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.
Напомним, недавно на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.
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