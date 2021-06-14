В Одесской области разоблачили более полусотни иностранцев-нелегалов

Фото: Пресс-служба миграционной службы Одесской области

В городе Белгород-Днестровский Одесской области правоохранители обнаружили 52 вьетнамцев, которые незаконно находятся на территории Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Миграционной службы Одесской области.

Отмечается, что относительно семи нелегальных мигрантов уже принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения с привлечением к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине.

В отношении других нарушителей миграционного законодательства составлены админпротоколы с задержанием до трех суток для дальнейшего выяснения обстоятельств правонарушения.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали нелегальных мигрантов из Индии.