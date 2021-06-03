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03 червня 2021, 16:45 1

В Одеській гімназії відбулися антитерористичні навчання

03 червня 2021, 16:45 1
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На базі Одеської гімназії №4 у четвер, 3 червня, відбулися спільні навчання учнів, працівників навчального закладу та силовиків щодо алгоритму дій при виникненні надзвичайної ситуації

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення військової частини 3012 НГУ.

Зазначається, що під час тренувань правоохоронці знешкодили чоловіка який "влаштував стрілянину" у закладі. Він нібито з прихованою зброєю зайшов на територію гімназії та зробив постріл в повітря. Після цього забіг в приміщення та намагався потрапити до кабінетів.

"Один з працівників навчального закладу був ймовірно поранений в ногу та госпіталізований швидкою медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці, знешкодивши стрілка, вивели школярів на стадіон, де психологи ДСНС одразу почали спілкуватись з учнями. Після чого гвардійці оточили периметр, а рятувальники погасили умовну пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ планує провести масштабні антитерористичні навчання на "Дніпрогесі".

Україна Одеса стрілянина рятувальники ДСНС

 
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