В Одесской гимназии состоялись антитеррористические учения

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На базе Одесской гимназии №4 в четверг, 3 июня, состоялись совместные учения учащихся, работников учебного заведения и силовиков по алгоритму действий при возникновении чрезвычайной ситуации

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение воинской части 3012 НГУ.

Отмечается, что во время тренировок правоохранители обезвредили мужчину, который устроил стрельбу в заведении. Он якобы со скрытым оружием зашел на территорию гимназии и произвел выстрел в воздух. После этого забежал в помещение и пытался попасть в кабинет.

"Один из работников учебного заведения был вероятно ранен в ногу и госпитализирован скорой медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители, обезвредив стрелка, вывели школьников на стадион, где психологи ГСЧС сразу начали общаться с учениками. После чего гвардейцы оцепили периметр, а спасатели потушили условный пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ планирует провести масштабные антитеррористические учения на "Днепрогэсе".