Важила 28 кг: стали відомі подробиці смерті 12-річної дівчинки від анорексії

У лікарню дівчинка потрапила в стані коми

У лікарню дівчинка потрапила в стані коми

Фото: з відкритих джерел

Директор КНП "Дитяча міська клінічна лікарня № 3" Олена Артемова повідомила, що 12-річна дівчинка, яка померла від анорексії в лікарні, хворіла на коронавірус. Вранці рідні не змогли її розбудити і викликали "швидку". До лікарні Ксенія поступила з вагою 28 кг і без свідомості.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Думская".

За словами медика, дівчинку привезли в лікарню без свідомості, з температурою тіла 35,2 С, пульсом 20 ударів у хвилину і сатурацією легенів 75%. Дитину відразу ж направили у відділення інтенсивної терапії, де лікарі 19 годин боролися за її життя.

"Попередній діагноз-кома другого ступеня, синдром дегідратації, кахексія (крайнє виснаження організму), поліорганна недостатність і підозра на коронавірус. У дівчинки були виражені ураження всіх внутрішніх органів. Лікарі діяли згідно з протоколом. Дитина була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, підтримувалися всі життєві показники. Але через 19 годин дівчинка померла", - повідомила Артемова.

Директор вважає, що "ковід" міг погіршити перебіг хронічних захворювань у дитини. 30 квітня прийшов позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Бабуся дівчинки, яка перебувала разом з нею під час госпіталізації, розповіла, що ще три місяці тому дитина важила 55 кг, а останнім часом її було неможливо чимось нагодувати.

Як заявила Лариса Герасимчук, директор школи №14, де навчалася Ксенія, дівчинка була відмінницею, товариською і відповідальною, відвідувала всі уроки, включаючи фізкультуру. Школярі ж розповідають, що Ксенія займалася в модельній школі. У шкільній їдальні, кажуть діти, Ксенію не бачили жодного разу.

Відзначається, що мама дівчинки працювала в цій же школі, проте на початку цього року вона пішла у відпустку по догляду за новонародженою дитиною. Також в школі говорять про те, що останнім часом Ксенія жила з бабусею.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Правоохоронці намагаються зрозуміти, як у повноцінній родині, яка характеризується позитивно, могла статися така трагедія.