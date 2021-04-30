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30 апреля 2021, 15:32 3110

Весила 28 кг: стали известны подробности смерти 12-летней девочки от анорексии

30 апреля 2021, 15:32 3110
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В больницу девочка попала в состоянии комы
Фото: из открытых источников
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Директор КНП "Детская городская клиническая больница №3" Елена Артемова сообщила, что 12-летняя девочка, которая умерла от анорексии в больнице, болела коронавирусом. Утром родные не смогли ее разбудить и вызвали "скорую". В больницу Ксения поступила с весом 28 кг и без сознания.

Як передает RegioNews, об этом сообщает "Думская".

По словам медика, девочку привезли в больницу без сознания, с температурой тела 35,2С, пульсом 20 ударов в минуту и сатурацией легких 75%. Ребенка сразу же направили в отделение интенсивной терапии, где врачи 19 часов боролись за ее жизнь.

"Предварительный диагноз - кома второй степени, синдром дегидратации, кахексия (крайнее истощение организма), полиорганная недостаточность и подозрение на коронавирус. У девочки были выраженные поражения всех внутренних органов. Врачи действовали согласно протоколу. Ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поддерживались все жизненные показатели. Но спустя 19 часов девочка умерла", - сообщила Артемова.

Директор считает, что "ковид" мог усугубить течение хронических заболеваний у ребенка. 30 апреля пришел положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Бабушка девочки, которая находилась вместе с ней во время госпитализации, рассказала, что еще три месяца назад ребенок весил 55 кг, а в последнее время ее было невозможно чем-то накормить.

Как заявила Лариса Герасимчук, директор школы №14, где училась Ксения, девочка была отличницей, общительной и ответственной, посещала все уроки, включая физкультуру. Школьники же рассказывают, что Ксения занималась в модельной школе. В школьной столовой, говорят дети, Ксению не видели ни разу.

Отмечается, что мама девочки работала в этой же школе, однако в начале этого года она ушла в отпуск по уходу за новорожденным ребенком. Также в школе говорят о том, что в последнее время Ксения жила с бабушкой.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Правоохранители пытаются понять, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия.

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