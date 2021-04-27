У Черкасах через пожежу в п’ятиповерхівці евакуювали мешканців
У Черкасах до рятувальників надійшов виклик про те, що у п’ятиповерховому будинку на вулиці Вернигори стався вибух побутового газу, однак на місці виявилось, що сталась пожежа. Задля безпеки людей рятувальники здійснили евакуацію мешканців будинку з верхніх поверхів.
Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Черкаській області.
27 квітня до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на 2 поверсі, п`ятиповерхового житлового будинку на вулиці Вернигори", - йдеться у повідомленні.
Під час проведення розвідки, ознак вибуху не виявлено та встановлено ознаки пожежі, внаслідок якої пошкоджені стіни та стеля квартири.
Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялось, що в Одесі через вибух газу під завалами будинку опинились двоє людей.