У Черкасах через пожежу в п’ятиповерхівці евакуювали мешканців

Внаслідок події ніхто не постраждав

Внаслідок події ніхто не постраждав

Фото: ДСНС

У Черкасах до рятувальників надійшов виклик про те, що у п’ятиповерховому будинку на вулиці Вернигори стався вибух побутового газу, однак на місці виявилось, що сталась пожежа. Задля безпеки людей рятувальники здійснили евакуацію мешканців будинку з верхніх поверхів.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Черкаській області.

27 квітня до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на 2 поверсі, п`ятиповерхового житлового будинку на вулиці Вернигори", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення розвідки, ознак вибуху не виявлено та встановлено ознаки пожежі, внаслідок якої пошкоджені стіни та стеля квартири.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що в Одесі через вибух газу під завалами будинку опинились двоє людей.