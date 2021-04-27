Вибух газу в Одесі: під завалами будинку опинились двоє людей

Жінку госпіталізували - вона знаходиться у середньому стані тяжкості

Жінку госпіталізували - вона знаходиться у середньому стані тяжкості

Фото: ДСНС

Через вибух газу у приватному одноповерховому будинку в Одесі постраждали двоє людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що повідомлення про вибух газу надійшло до рятувальної служби 26 квітня о 22:24.

"По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що в результаті вибуху газоповітряної суміші (без подальшого горіння) відбулося руйнування капітальних конструкцій одноповерхового будинку на 1 квартиру. Площа руйнування склала 150 м2. Співробітниками ДСНС з-під завалів деблоковані 2 жителі будинку: громадянка 1937 р.н., яку госпіталізували в МКЛ, стан здоров'я - середньої тяжкості і її чоловіка (дані не надав), який від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що в результаті вибуху загиблих немає. Від ДСНС залучалися 4 одиниць техніки та 18 осіб особового складу.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у покинутому колодязі були знайдені мертвими чотири людини: двоє місцевих жителів, а також двоє невідомих.