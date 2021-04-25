На Одещині в покинутому колодязі знайшли тіла місцевих жителів
Правоохоронці з'ясовують обставини смерті чотирьох осіб
Правоохоронці з'ясовують обставини смерті чотирьох осіб
В Одеській області в покинутому колодязі були знайдені мертвими чотири людини: двоє місцевих жителів, а також двоє невідомих.
Як передає RegioNews, про це повідомили виданню "Цензор.нет" джерела в правоохоронних органах.
Відзначається, що подія сталася близько полудня в неділю, 25 квітня, в полі на околиці села Плахтіївка Білгород-Дністровського району.
У покинутому колодязі були знайдені мертвими місцеві жителі - подружжя Бондаренко (1986, 1988 р.н.), а також двоє невстановлених чоловіків.
Нагадаємо, в суботу, 24 квітня, у центрі Дніпрі сталася стрілянина.
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