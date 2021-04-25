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25 квітня 2021, 13:36 1243

На Одещині в покинутому колодязі знайшли тіла місцевих жителів

25 квітня 2021, 13:36 1243
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Фото: з відкритих джерел
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В Одеській області в покинутому колодязі були знайдені мертвими чотири людини: двоє місцевих жителів, а також двоє невідомих.

Як передає RegioNews, про це повідомили виданню "Цензор.нет" джерела в правоохоронних органах.

Відзначається, що подія сталася близько полудня в неділю, 25 квітня, в полі на околиці села Плахтіївка Білгород-Дністровського району.

У покинутому колодязі були знайдені мертвими місцеві жителі - подружжя Бондаренко (1986, 1988 р.н.), а також двоє невстановлених чоловіків.

Нагадаємо, в суботу, 24 квітня, у центрі Дніпрі сталася стрілянина.

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