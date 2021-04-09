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09 квітня 2021, 11:19 1912

В аеропорту "Одеса" СБУ блокувала незаконний експорт контрабанди на мільйони

09 квітня 2021, 11:19 1912
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Правоохоронці провели обшуки в осіб, причетних до протиправної оборудки
Правоохоронці провели обшуки в осіб, причетних до протиправної оборудки
Фото: з відкритих джерел
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У Міжнародному аеропорту "Одеса" Служба безпеки України виявила партію незаконно ввезених підакцизних товарів. Оперативники спецслужби вилучили 100 тисяч пачок цигарок орієнтовною вартістю понад 3 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний вантаж слідує з однієї з країн Перської затоки. За документами, цигарки ввозились під виглядом товарів широкого вжитку.

Правоохоронці, у межах розпочатого кримінального провадження, провели в Одесі обшуки за місцем реєстрації фірми-отримувача та за місцями проживання осіб, причетних до протиправної оборудки", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що досудове розслідування триває.

Як повідомлялося 19 березня, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії. Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру.

Одеса СБУ контрабанда товари сигарети

 
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