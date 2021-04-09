В аеропорту "Одеса" СБУ блокувала незаконний експорт контрабанди на мільйони
У Міжнародному аеропорту "Одеса" Служба безпеки України виявила партію незаконно ввезених підакцизних товарів. Оперативники спецслужби вилучили 100 тисяч пачок цигарок орієнтовною вартістю понад 3 млн грн.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний вантаж слідує з однієї з країн Перської затоки. За документами, цигарки ввозились під виглядом товарів широкого вжитку.
Правоохоронці, у межах розпочатого кримінального провадження, провели в Одесі обшуки за місцем реєстрації фірми-отримувача та за місцями проживання осіб, причетних до протиправної оборудки", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що досудове розслідування триває.
Як повідомлялося 19 березня, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії. Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру.