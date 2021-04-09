В аэропорте "Одесса" СБУ блокировала незаконный экспорт контрабанды на миллионы

Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к противоправной сделки

Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к противоправной сделки

Фото: из открытых источников

В Международном аэропорте "Одесса" Служба безопасности Украины обнаружила партию незаконно ввезенных подакцизных товаров. Оперативники спецслужбы изъяли 100 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью более 3 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз следует из одной из стран Персидского залива. По документам, сигареты ввозились под видом товаров широкого потребления.

Правоохранители, в рамках начатого уголовного производства, провели в Одессе обыски по месту регистрации фирмы-получателя и по местам жительства лиц, причастных к противоправной сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось 19 марта, в Одессе блокировали схему контрабанды запрещенных медпрепаратов из России. Двум участникам преступной группы уже сообщено о подозрении.