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09 апреля 2021, 11:19 1891

В аэропорте "Одесса" СБУ блокировала незаконный экспорт контрабанды на миллионы

09 апреля 2021, 11:19 1891
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Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к противоправной сделки
Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к противоправной сделки
Фото: из открытых источников
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В Международном аэропорте "Одесса" Служба безопасности Украины обнаружила партию незаконно ввезенных подакцизных товаров. Оперативники спецслужбы изъяли 100 тысяч пачек сигарет ориентировочной стоимостью более 3 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз следует из одной из стран Персидского залива. По документам, сигареты ввозились под видом товаров широкого потребления.

Правоохранители, в рамках начатого уголовного производства, провели в Одессе обыски по месту регистрации фирмы-получателя и по местам жительства лиц, причастных к противоправной сделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось 19 марта, в Одессе блокировали схему контрабанды запрещенных медпрепаратов из России. Двум участникам преступной группы уже сообщено о подозрении.

Одесса СБУ контрабанда товары сигареты

 
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