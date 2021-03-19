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19 березня 2021, 12:41 353

В Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії

19 березня 2021, 12:41 353
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Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру
Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру
Фото: СБУ
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В Одесі правоохоронці заблокували незаконне переправлення з РФ несертифікованих лікарських засобів, які містять психотропи. Під час обшуків було виявлено заборонених препаратів на понад 1 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Декілька фактів продажу фальсифікованих лікарських засобів було зафіксовано у Києві, Одесі та Маріуполі. Зловмисники реалізовували товар сумнівної якості під виглядом якісних оригінальних препаратів без дозвільних документів та сертифікатів якості.

До складу угруповання входило двоє громадян України та громадянин РФ. Вони організували нелегальне переправлення з Росії незареєстрованих медпрепаратів, психотропних та інших фальсифікованих лікарських засобів для продажу через аптечні мережі.

Виявлені медпрепарати не мають державної реєстрації в Україні та заборонені до використання. Продукцію ділки нелегально доставляли залізничним транспортом та далекобійниками. Під час обшуків правоохоронці вилучили заборонені лікарські засоби на загальну суму понад 1 млн грн.

За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров’я населення та містила психотропні речовини, вільний обіг яких обмежено на території України", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) ККУ.

Раніше повідомлялось, що в Україні можуть увести штрафи за підробку COVID-тестів.

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