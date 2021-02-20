10:42  20 февраля
В Украине более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
14:16  20 февраля
В Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты
10:04  20 февраля
Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2021, 15:27 1290

В Одессе горел роддом, эвакуировали 16 младенцев

20 февраля 2021, 15:27 1290
Читайте також українською мовою
Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже
Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе в 03:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, пишет RegioNews.

Пожарные локализовали возгорание в 03:24 и ликвидирован в 03:31 на площади 3 м.кв.

До прибытия подразделений ГСЧС администрация заведения эвакуировали 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.

Вероятная причина пожара короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Отметим, ночью в Одессе, по данным синоптиков, было минус семь градусов мороза.

Напомним, ранее в Днепре ночью во время пожара погибли три человека.

эвакуация Украина Одесса пожар роды

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram