В Одессе горел роддом, эвакуировали 16 младенцев
Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже
Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже
В Одессе в 03:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в родильном доме №5 по улице Маршала Говорова,28. Загорелось имущество в бытовом помещении на третьем этаже.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, пишет RegioNews.
Пожарные локализовали возгорание в 03:24 и ликвидирован в 03:31 на площади 3 м.кв.
До прибытия подразделений ГСЧС администрация заведения эвакуировали 74 человека, из которых 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников. Погибших и пострадавших нет.
Вероятная причина пожара короткое замыкание электропроводки в холодильнике.
Отметим, ночью в Одессе, по данным синоптиков, было минус семь градусов мороза.
Напомним, ранее в Днепре ночью во время пожара погибли три человека.
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