Танкер Delfi готують до буксирування з пляжу

З нього зрізують частини і вантажать метал на баржу за допомогою плавучого крана

З нього зрізують частини і вантажать метал на баржу за допомогою плавучого крана

Фото: Facebook

Танкер Delfi готують до ліквідації з пляжної зони Одеси, з корпусу збирають велику кількість мулу і сміття (включаючи механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Відомо, що поруч плаває моторний човен. Під водою працював водолаз, який вже піднявся, він обстежив судно. Баржа для металу пришвартована до плавучого крану, а сам він - до Delfi.

Крім того, фахівці "тримають" судно на плаву і продовжують відкачувати з нього воду для "безпечного переходу у заплановану точку викиду". Так, після підйому танкер повинен "відстоятися" не менше 24 годин перед буксируванням в порт.

Наголошується, що процес зняття судна з мілини запланований у 3 етапи. Поки що, як повідомляється, виконано два етапи узгодженого плану зняття з мілини аварійного танкера Delfi і видалення його з пляжної зони Одеси.

Раніше повідомлялося, що 6 вересня в Одесі так і не підняли затонулий майже рік тому танкер Delfi.