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08 сентября 2020, 12:49 9

Танкер Delfi готовят к буксировке с пляжа

08 сентября 2020, 12:49 9
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С него срезают части и грузят металл на баржу при помощи плавкрана
С него срезают части и грузят металл на баржу при помощи плавкрана
Фото: Facebook
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Танкер Delfi готовят к ликвидации с пляжной зоны Одессы, из корпуса собирают большое количество ила и мусора (включая механизмы судна), который сместился на правый борт и создает нежелательный крен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Известно, что рядом плавает моторная лодка. Под водой работал водолаз, который уже поднялся, он обследовал судно. Баржа для металла пришвартована к плавучему крану, а сам он - к Delfi.

Кроме того, специалисты "держат" судно на плаву и продолжают откачивать из него воду для "безопасного перехода в запланированную точку выброса". Так, после подъема танкер должен "отстояться" не менее 24 часов перед буксировкой в порт.

Отмечается, что процесс снятия судна с мелководья запланирован в 3 этапа. Пока, как сообщается, выполнено два этапа согласованного плана снятия с мели аварийного танкера Delfi и удаления его с пляжной зоны Одессы.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в Одессе так и не подняли затонувший почти год назад танкер Delfi.

Одесса Delfi загрязнение море Танкер
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