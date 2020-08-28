Вночі на Одеському нафтопереробному заводі пролунав сильний вибух

Загиблих і постраждалих в результаті події немає

Загиблих і постраждалих в результаті події немає

Фото: ДСНС

На території Одеського нафтопереробного заводу вночі з 27 на 28 серпня прогримів вибух. Як повідомляють в поліції, вибухнула трансформаторна підстанція.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Думську".

За словами місцевих жителів, вибух стався близько опівночі: люди побачили яскравий спалах в районі електропідстанції, яка розташована на території заводу. У житлових будинках, що знаходяться поруч, зникла електроенергія.

У поліції підтвердили, що джерелом вибуху була трансформаторна підстанція на території НПЗ, в результаті вибуху якої загорілася суха трава поблизу.

Місцеві жителі підозрюють, що причиною могло стати незаконне вирізання кабелю мисливцями за металом.

"Мабуть, не той кабель перерубили, тому у частини міста і заблимало світло, так як через цю підстанцію йде транзитна лінія Аджалик-Усатов", — розповів місцевий житель.

Загоряння трави на 500 кв. м. вдалося ліквідувати близько 2 годин ночі. Після того, як бригада РЕМ знеструмила підстанцію, були проведені роботи по випуску диму і охолодженні приміщення. Загиблих і постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що двоє постраждалих внаслідок вибуху в гуртожитку "Десна" знаходяться в комі.