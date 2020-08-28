Ночью на Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел сильный взрыв

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет

Фото: ГСЧС

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода ночью с 27 на 28 августа прогремел взрыв. Как сообщают в полиции, взорвалась трансформаторная подстанция.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

По словам местных жителей, взрыв произошел около полуночи: люди увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода. В жилых домах, находящихся рядом, пропала электроэнергия.

В полиции подтвердили, что источником взрыва была трансформаторная подстанция на территории НПЗ, в результате взрыва которой загорелась сухая трава поблизости.

Местные жители подозревают, что причиной могло стать незаконное вырезание кабеля охотниками за металлом.

"Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово", — рассказал местный житель.

Возгорание травы на 500 кв.м. удалось ликвидировать около 2 часов ночи. После того, как бригада РЭС обесточила подстанцию, были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших из-за взрыва в общежитии "Десна" находятся в коме.