Двоє постраждалих через вибух у гуртожитку "Десна" перебувають у комі

Один військовий перебуває в медикаментозній комі, а дівчина впала в кому після операції

Один військовий перебуває в медикаментозній комі, а дівчина впала в кому після операції

Двоє постраждалих від вибуху у одному з гуртожитків навчального центру "Десна", який знаходиться в Чернігівській області, перебувають у комі.

Про це УНІАН повідомили в навчальному центрі "Десна", передає RegioNews.

Згідно з інформацією, постраждала від вибуху цивільна дівчина впала у кому після операції, яку їй провели учора у військовому шпиталі.

Її стан медики характеризують як тяжкий. Ще один військовий, що теж постраждав від вибуху, перебуває у медикаментозній комі", - розповіли у навчальному центрі.

Раніше повідомлялось, що головне управління Нацполіції в Чернігівській області встановило, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).