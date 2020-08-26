14:34  26 серпня
В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
15:22  26 серпня
Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
13:29  26 серпня
У Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів: у чому причина
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 11:44 6

Двоє постраждалих через вибух у гуртожитку "Десна" перебувають у комі

26 серпня 2020, 11:44 6
Читайте также на русском языке
Один військовий перебуває в медикаментозній комі, а дівчина впала в кому після операції
Один військовий перебуває в медикаментозній комі, а дівчина впала в кому після операції
Читайте также
на русском языке

Двоє постраждалих від вибуху у одному з гуртожитків навчального центру "Десна", який знаходиться в Чернігівській області, перебувають у комі.

Про це УНІАН повідомили в навчальному центрі "Десна", передає RegioNews.

Згідно з інформацією, постраждала від вибуху цивільна дівчина впала у кому після операції, яку їй провели учора у військовому шпиталі.

Її стан медики характеризують як тяжкий. Ще один військовий, що теж постраждав від вибуху, перебуває у медикаментозній комі", - розповіли у навчальному центрі.

Раніше повідомлялось, що головне управління Нацполіції в Чернігівській області встановило, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

вибух військові події лікарні
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Вибори мера Житомира: всі свої
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »