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23 червня 2020, 19:16 9

Величезна нафтова пляма з танкера "Делфі" досягла пляжів Одеси

23 червня 2020, 19:16 9
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Пляма продовжує зростати розтікаючись по береговій лінії
Пляма продовжує зростати розтікаючись по береговій лінії
Фото: Думська
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В Одесі із затонулого танкера "Делфі" продовжують витікати нафтопродукти. Пляма вже досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в бік "Ланжерона".

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

На фотографіях видно, що пляма продовжує збільшуватися.

В одеській мерії зазначають, що перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено.

Раніше повідомлялося, що Державні екологічні інспектори спільно з представниками Одеської філії ДП "АМПУ" відібрали проби морської води. Встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 рази.

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