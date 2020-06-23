Величезна нафтова пляма з танкера "Делфі" досягла пляжів Одеси

Пляма продовжує зростати розтікаючись по береговій лінії

Пляма продовжує зростати розтікаючись по береговій лінії

Фото: Думська

В Одесі із затонулого танкера "Делфі" продовжують витікати нафтопродукти. Пляма вже досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в бік "Ланжерона".

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

На фотографіях видно, що пляма продовжує збільшуватися.

В одеській мерії зазначають, що перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не встановлено.

Раніше повідомлялося, що Державні екологічні інспектори спільно з представниками Одеської філії ДП "АМПУ" відібрали проби морської води. Встановлено перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 рази.