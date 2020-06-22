В Одессе ужесточили карантин: что запретили
В Одессе с 22 июня запрещается работа детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека на пяти квадратных метрах и вводится ряд других ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, передает RegioNews.
Комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета Одесского городского совета приняла решение об усилении карантинных ограничений на территории города Одессы с 22 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
В Одессе на период действия карантина запрещается:
- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;
- деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.
Также в общественном транспорте - водителям разрешено брать пассажиров только на сидячие места. Чтобы разгрузить транспорт в час пик, субъектам хозяйствования рекомендовали изменить график работы.
Одесский горсовет предлагает начинать рабочий день в 10 утра или позже предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.
Кроме того, на пляжах города расстояние между шезлонгами должно составлять не менее 1,5 метра. Розничную продажу на пляжах и в зонах отдыха запретили.
Полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение гражданами карантинных ограничений.
Напомним, в Украине зафиксировано 37 241 больных COVID-19, за последние сутки обнаружили 681 новый случай. Вследствие болезни всего умерли 1012 человек, из них 10 - за последние сутки.
Ранее сообщалось, что в связи с распространением COVID-19 в области, региональная комиссия с ТЭБ и ЧС приняла решение закрыть на карантин Болградский район Одесской области.