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В Центре социальной реабилитации на Одесчине издевались над детьми: ГБР установило виновного
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23 мая 2020, 14:12 5

В Центре социальной реабилитации на Одесчине издевались над детьми: ГБР установило виновного

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23 мая 2020, 14:12 5
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Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы
Фото: Державне бюро розслідувань
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы

Следователи Николаевского теруправления ГБР провели расследование по факту издевательств над воспитанницами Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, о фактах избиения воспитанниц они узнали из материалов, размещенных в социальных сетях.

Установлено, что правоохранитель, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции сектора превенции одного из отделений Малиновского ОП в г. Одессе, применял физическую силу и морально унижал воспитанниц Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА.

Подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит от трёх до восьми лет лишения свободы, если вину докажут в суде.

Напомним, ранее ГБР приостановило приватизацию Николаевской энергоснабжающей компании. Электронные торги приостановили из-за занижения реальной цены корпоративных прав на 30 миллионов гривен.


ГБР насилие Одесса
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