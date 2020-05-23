В Центре социальной реабилитации на Одесчине издевались над детьми: ГБР установило виновного
Следователи Николаевского теруправления ГБР провели расследование по факту издевательств над воспитанницами Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным следствия, о фактах избиения воспитанниц они узнали из материалов, размещенных в социальных сетях.
Установлено, что правоохранитель, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции сектора превенции одного из отделений Малиновского ОП в г. Одессе, применял физическую силу и морально унижал воспитанниц Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА.
Подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит от трёх до восьми лет лишения свободы, если вину докажут в суде.
Напомним, ранее ГБР приостановило приватизацию Николаевской энергоснабжающей компании. Электронные торги приостановили из-за занижения реальной цены корпоративных прав на 30 миллионов гривен.
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