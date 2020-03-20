11:11  20 марта
Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений
12:38  20 марта
Зеленский поручил выпустить на дороги больше автобусов и маршруток
14:15  20 марта
В Италии от коронавируса умерла вторая украинка, неофициально - 6 человек
UA | RU
UA | RU
20 марта 2020, 15:56 2

Чиновнику Одесской ОГА объявили о подозрении в присвоении 1,5 млн гривен

Читайте також
українською мовою
20 марта 2020, 15:56 2
Читайте також українською мовою
По материалам контрразведки руководителю департамента Одесской облгосадминистрации объявлено о подозрении в разворовывании бюджетных средств
Фото: unsplash
По материалам контрразведки руководителю департамента Одесской облгосадминистрации объявлено о подозрении в разворовывании бюджетных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В конце января оперативники спецслужбы разоблачили факт хищения средств госбюджета чиновниками одного из департаментов Одесской облгосадминистрации через коммунальное предприятие. По предварительным данным, фигуранты присвоили почти 1,6 миллиона гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента.

По одному из эпизодов руководителю департамента Одесской облгосадминистрации сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По версии досудебного расследования, чиновник присвоил деньги, предусмотренные на оплату труда работников учреждения. Для реализации сделки фигуранты использовали механизм фиктивного трудоустройства.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.


СБУ правоохранители
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 марта 2020, 15:37
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Все блоги »
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »