Чиновнику Одесской ОГА объявили о подозрении в присвоении 1,5 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
В конце января оперативники спецслужбы разоблачили факт хищения средств госбюджета чиновниками одного из департаментов Одесской облгосадминистрации через коммунальное предприятие. По предварительным данным, фигуранты присвоили почти 1,6 миллиона гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента.
По одному из эпизодов руководителю департамента Одесской облгосадминистрации сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
По версии досудебного расследования, чиновник присвоил деньги, предусмотренные на оплату труда работников учреждения. Для реализации сделки фигуранты использовали механизм фиктивного трудоустройства.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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