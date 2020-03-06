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06 марта 2020, 18:49 10

В Одессе назначили прокурором депутатского сына с сомнительной репутацией

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06 марта 2020, 18:49 10
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Прокурором одесской местной прокуратуры №4 (Суворовской) назначили сына депутата Одесского горсовета Ростислава Крикливого, который до этого работал в областной прокуратуре
Фото: unsplash
Прокурором одесской местной прокуратуры №4 (Суворовской) назначили сына депутата Одесского горсовета Ростислава Крикливого, который до этого работал в областной прокуратуре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Соответствующий приказ подписал вчера, прямо перед своей отставкой, генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Документ опубликовал одесский общественник Константин Цховребашвили.

Основанием для назначения стало заявление самого Крикливого и февральское решение Совета прокуроров Украины. Ранее юрист претендовал на пост прокурора одесской прокуратуры №3 (Приморской).

Против этого назначения выступал ряд одесских общественных деятелей.

По словам Алексея Костржицкого, главы одесского отделения организации "Питбуль", помогающей патрульной полиции выявлять нетрезвых автомобилистов, в 2016 году Крикливый попался на пьяном вождении.

Согласно протоколу и показаниям свидетелей, у него были признаки алкогольного опьянения- "нестійка хода, почервоніння очей, запах алкоголю з порожнини рота".

Представитель общественной организации "Зеленый лист" Светлана Подпалая уверена, что назначение Крикливого имеет все признаки коррупционного.

"У меня нет сомнений, что это назначение коррупционное и кандидатуру Крикливого продвигают строительные лоббисты из мэрии, — уверена общественница. — Отец Крикливого стоял у истоков принятия скандального зонирования, которое сейчас оспаривается в судах, но все равно позволяет нечистым на руку коммерсантам застраивать побережье и зеленые зоны Одессы".

Отметим, что пару лет назад Ростислав Крикливый возглавлял рейтинг самых богатых (по декларации) работников одесской прокуратуры. Он задекларировал доходы в размере почти 8 млн грн.

Отец Ростислава Крикливого Николай — депутат горсовета (фракция Украинской морской партии). До сентября 2019 года был проректором национального университета "Одесская юридическая академия".

Брат Ростислава Крикливого Олег до 2018 года был судьей Приморского райсуда Одессы и был уволен якобы по собственному желанию.


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