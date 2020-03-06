Не для тролінгу: на одеській СТО повісили портрет Зеленського прикрашений рушником

В Одесі співробітники СТО повісили портрет президента країни Володимира Зеленського та прикрасили його рушником

Фото: Facebook

В Одесі співробітники СТО повісили портрет президента країни Володимира Зеленського та прикрасили його рушником

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook одесит Дмитро Кузаконь, повідомляє RegioNews.

Повідомляється, що працівники повісили портрет не для тролінгу, а тому що вірять в Зеленського.

"Фото зроблено особисто мною на одному пересічному СТО Одеси де працюють близько 30 одеситів - громадян України , цей перформенс розміщений у кімнаті замовлень та очикування для клієнтів", - написав одесит.

Крім того на СТО розповіли, які рішення президента їм не подобаються, Вони зазначили, що бажають бачити "старих" представників корупційної влади за гратами.