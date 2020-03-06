Не для тролинга: на одесской СТО повесили портрет Зеленского и украсили рушником

В Одессе сотрудники СТО повесили портрет президента страны Владимира Зеленского и украсили его рушником

Фото: Facebook

В Одессе сотрудники СТО повесили портрет президента страны Владимира Зеленского и украсили его рушником

Об этом сообщил на своей странице в Facebook одессит Дмитрий Кузаконь, сообщает RegioNews.

Сообщается, что работники повесили портрет не для троллинга, а потому что верят в Зеленского.

"Фото сделано лично мной на одном рядовом СТО Одессы где работают около 30 одесситов - граждан Украины , этот перформанс размещен в комнате заказов и ожидания для клиентов", - написал одессит.

Кроме того на СТО рассказали, какие решения президента им не нравятся, Они отметили, что желают видеть "старых" представителей коррупционной власти за решеткой.