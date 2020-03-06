В Одесі через коронавірус "Добрий обід" для літніх людей закрили на карантин

В Одесі через загрозу поширення коронавіруса і грипу тимчасово припинили працювати їдальні для малозабезпечених та літніх людей

Фото: Facebook сторінка Катерини Ножевниковой

В Одесі через загрозу поширення коронавіруса і грипу тимчасово припинили працювати їдальні для малозабезпечених та літніх людей

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, передає RegioNews.

Вона зазначила, що робота припиняється на два тижні.

"З понеділка Добрий обід закриває свої двері на два тижні. Ситуація з грипом у місті погіршилася, а ситуацію з новим вірусом "К" прогнозувати не можемо, втім, як і весь світ. Але враховуючи, що всі наші підопічні це та сама група ризику (вік 70 плюс), ми ухвалили таке рішення. Через два тижні оцінимо ситуацію і вирішимо, що робити далі", - написала вона.

Незважаючи на це буде видаватися хліб, булочки тим бабусям, які живуть неподалік пекарень і минаючи громадський транспорт зможуть дійти до точки видачі пішки.

"Всі наші самотні підопічні отримають телефонний номер фонду і в разі хвороби ми забезпечимо їх продуктами або готовим харчуванням своїми силами і силами наших волонтерів", - додала Ножевнікова.