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06 марта 2020, 12:00 10

В Одессе из-за коронавируса "Добрый обед" для стариков закрыли на карантин

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06 марта 2020, 12:00 10
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В Одессе из-за угрозы распространения коронавируса и гриппа временно перестали работать столовые для малоимущих и пожилых людей
Фото: Facebook страница Катерины Ножевниковой
В Одессе из-за угрозы распространения коронавируса и гриппа временно перестали работать столовые для малоимущих и пожилых людей

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава БФ "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова, предает RegioNews.

Она отметила, что работа приостанавливается на две недели.

"С понедельника Добрый обед закрывает свои двери на две недели. Ситуация с гриппом в городе ухудшилась, а ситуацию с новым вирусом "К" прогнозировать не можем, в прочем, как и весь мир. Но учитывая, что все наши подопечные это та самая группа риска (возраст 70 плюс), мы приняли такое решение. Через две недели оценим ситуацию и решим что делать дальше", - написала она.

Несмотря на это будет выдаваться хлеб, булочки тем бабушкам, которые живут неподалёку пекарен и минуя общественный транспорт смогут дойти до точки выдачи пешком.

"Все наши одинокие подопечные получат телефонный номер фонда и в случае болезни мы обеспечим их продуктами или готовым питанием своими силами и силами наших волонтеров", - добавила Ножевникова.


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