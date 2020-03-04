Епідпоріг перевищено: в Одесі на карантин закрито понад 100 класів

4 березня на карантин закрито вже 143 класи в одеських школах через велику кількость захворілих на грип та ГРВІ

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4 березня на карантин закрито вже 143 класи в одеських школах через велику кількость захворілих на грип та ГРВІ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Думскую. Станом на 3 березня були закриті 88 класів. За минулий тиждень обласний лабораторний центр МОЗ України зафіксував 5760 випадків захворювання на ГРВІ та грип в Одесі, з яких 72,8% склали діти у віці до 17 років. "Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі перевищує епідпоріг на 10,3%, що свідчить про середню інтенсивность епідемічного процесу. Згідно моніторингу вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням вірусу грипу А H1N1, а також вірусів негрипозної етіології (парагрип, аденовірус, риновіруси)", - повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

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