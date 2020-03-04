Эпидпорог превышен: в Одессе на карантин закрыты более 100 классов

4 марта на карантин закрыты уже 143 класса в одесских школах из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ

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4 марта на карантин закрыты уже 143 класса в одесских школах из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

По состоянию на 3 марта были закрыты 88 классов. За минувшую неделю областной лабораторный центр МОЗ Украины зафиксировал 5760 случаев заболевания ОРВИ и гриппом в Одессе, из которых 72,8% составили дети в возрасте до 17 лет.

"Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 10,3%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса. Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус)", - сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.