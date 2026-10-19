У Миколаєві змінюють оплату паркування: як користуватися
Із 20 жовтня 2026 року в Миколаєві розпочнуть оновлювати інформаційні знаки на майданчиках платного паркування. Для оплати паркування водії зможуть користуватися сервісом UNIP, а застосунок "Миколаїв цифровий" більше не прийматимуть для цих платежів
Про це повідомила Миколаївська міська рада, передає RegioNews.
На оновлених інформаційних знаках розмістять два QR-коди. Перший дозволятиме швидко перейти до онлайн-оплати без реєстрації, а другий — завантажити застосунок UNIP із Google Play або App Store.
Водії можуть скористатися сайтом unip.com.ua без реєстрації.
Для цього потрібно:
-
Відсканувати QR-код швидкої оплати на інформаційному знаку.
-
Ввести державний номерний знак автомобіля та перевірити його правильність. Для спеціального номерного знака потрібно перемістити повзунок над активним полем введення номера.
-
Вказати тривалість паркування та перевірити вартість і час завершення.
-
Натиснути "Сплатити за паркування" й виконати інструкції сервісу.
-
Дочекатися підтвердження успішної оплати.
Для оплати через мобільний застосунок потрібно зареєструватися в UNIP, обрати майданчик, де залишили автомобіль, і ввести його державний номерний знак. Після цього слід встановити тривалість паркування, перевірити вартість і час завершення, натиснути кнопку оплати та виконати інструкції сервісу.
Після завершення операції необхідно дочекатися підтвердження успішного платежу.
Водіям нагадують перед оплатою перевіряти номер автомобіля, обраний майданчик і тривалість паркування.
Нагадаємо, у березні 2025 року в столиці на інспектора паркування напав водій. Виявилося, що він був незадоволений штрафом, який йому виписали.
Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого рідого брата молотком.