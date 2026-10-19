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19 жовтня 2026, 19:57

У Миколаєві змінюють оплату паркування: як користуватися

19 жовтня 2026, 19:57
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Фото ілюстративне
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Із 20 жовтня 2026 року в Миколаєві розпочнуть оновлювати інформаційні знаки на майданчиках платного паркування. Для оплати паркування водії зможуть користуватися сервісом UNIP, а застосунок "Миколаїв цифровий" більше не прийматимуть для цих платежів

Про це повідомила Миколаївська міська рада, передає RegioNews.

На оновлених інформаційних знаках розмістять два QR-коди. Перший дозволятиме швидко перейти до онлайн-оплати без реєстрації, а другий — завантажити застосунок UNIP із Google Play або App Store.

Водії можуть скористатися сайтом unip.com.ua без реєстрації.

Для цього потрібно:

  1. Відсканувати QR-код швидкої оплати на інформаційному знаку.

  2. Ввести державний номерний знак автомобіля та перевірити його правильність. Для спеціального номерного знака потрібно перемістити повзунок над активним полем введення номера.

  3. Вказати тривалість паркування та перевірити вартість і час завершення.

  4. Натиснути "Сплатити за паркування" й виконати інструкції сервісу.

  5. Дочекатися підтвердження успішної оплати.

Для оплати через мобільний застосунок потрібно зареєструватися в UNIP, обрати майданчик, де залишили автомобіль, і ввести його державний номерний знак. Після цього слід встановити тривалість паркування, перевірити вартість і час завершення, натиснути кнопку оплати та виконати інструкції сервісу.

Після завершення операції необхідно дочекатися підтвердження успішного платежу.

Водіям нагадують перед оплатою перевіряти номер автомобіля, обраний майданчик і тривалість паркування.

Нагадаємо, у березні 2025 року в столиці на інспектора паркування напав водій. Виявилося, що він був незадоволений штрафом, який йому виписали.

Раніше повідомлялося, що в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого рідого брата молотком.

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