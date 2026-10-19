В Николаеве меняют оплату парковки: как пользоваться

С 20 октября 2026 г. в Николаеве начнут обновлять информационные знаки на площадках платной парковки. Для оплаты парковки водители смогут пользоваться сервисом UNIP, а приложение "Николаев цифровой" больше не будут принимать для этих платежей

Об этом сообщил Николаевский городской совет, передает RegioNews .

На обновленных информационных знаках разместят два QR-кода. Первый позволит быстро перейти к онлайн-оплате без регистрации, а второй — загрузить приложение UNIP из Google Play или App Store.

Водители могут пользоваться сайтом unip.com.ua без регистрации.

Для этого нужно:

Отсканировать QR-код быстрой оплаты на информационном знаке. Ввести государственный номерной знак автомобиля и проверить его правильность. Для специального номерного знака следует переместить ползунок над активным полем ввода номера. Указать продолжительность парковки и проверить стоимость и время завершения. Нажмите "Оплатить за парковку" и следуйте инструкциям сервиса. Дождаться подтверждения успешной оплаты.

Для оплаты через мобильное приложение нужно зарегистрироваться в UNIP, выбрать площадку, на которой покинули автомобиль, и ввести его государственный номерной знак. После этого следует установить продолжительность парковки, проверить стоимость и время завершения, нажать кнопку оплаты и следовать инструкциям сервиса.

После завершения сделки необходимо дождаться подтверждения успешного платежа.

Водителям напоминают перед оплатой проверять номер автомобиля, выбранную площадку и продолжительность парковки.

Напомним, в марте 2025 года в столице на инспектора парковки напал водитель . Оказалось, что он был недоволен штрафом, выписанным ему.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, пытавшегося убить своего родного брата молотком.