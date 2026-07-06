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06 липня 2026, 15:55

У Харкові священник публічно принижував українців та виправдовував РФ

06 липня 2026, 15:55
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові будуть судити священника УПЦ, який систематично поширював антиукраїнські наративи. Зокрема, він закликав до повалення державного раду

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, протягом 2022-2025 років священник у проросійських Telegram-каналах принижував українців. Зокрема, він транслював проросійські тези. Наприклад, він заявляв, що Харків нібито завжди був російським містом. Він також вихваляв повітряні атаки на власне місто.

Наразі священника затримали. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

"Обвинувачений щиро розкаявся. На вирок він очікує під вартою", - кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області судили священника УПЦ (МП). Він сприяв поширенню російської пропаганди.

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