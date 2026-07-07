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07 липня 2026, 10:03

Росіяни обстріляли 22 населені пункти Сумщини: двоє загиблих

07 липня 2026, 10:03
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Фото: Національна поліція
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли 22 населені пункти Сумської області. Правоохоронці зафіксували 56 ударів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, які документують наслідки російських обстрілів.

У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у приватне домогосподарство загинув 57-річний чоловік.

Ще один загиблий – 66-річний чоловік із Сумської громади. Він загинув через удар російського безпілотника. Внаслідок атаки також пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння та легкові автомобілі.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти у кількох громадах області:

  • у Путивльській громаді – ангар, вантажний автомобіль і трактор;
  • в Охтирській громаді – автозаправну станцію;
  • у Білопільській громаді – будівлю торгового центру, багатоквартирний будинок і автомобіль;
  • у Серединобудській громаді – приватне домоволодіння.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1163 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на обласний центр і Запорізький район загинули троє людей, ще 28 дістали поранення.

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