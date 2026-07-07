Росіяни обстріляли 22 населені пункти Сумщини: двоє загиблих

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, які документують наслідки російських обстрілів.

У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона у приватне домогосподарство загинув 57-річний чоловік.

Ще один загиблий – 66-річний чоловік із Сумської громади. Він загинув через удар російського безпілотника. Внаслідок атаки також пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння та легкові автомобілі.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти у кількох громадах області:

у Путивльській громаді – ангар, вантажний автомобіль і трактор;

в Охтирській громаді – автозаправну станцію;

у Білопільській громаді – будівлю торгового центру, багатоквартирний будинок і автомобіль;

у Серединобудській громаді – приватне домоволодіння.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1163 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на обласний центр і Запорізький район загинули троє людей, ще 28 дістали поранення.