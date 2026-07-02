Вже 17 жертв: у Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого обстрілу
У Києві збільшилася кількість жертв масованого ворожого обстрілу. Підтверджена загибель 17 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
"До 17 людей збільшилася кількість загиблих у Києві. На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні.
Інформація ще оновлюється.
Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
СБУ та Сили оборони уразили НПЗ і нафтоперекачувальну станцію в РФ
02 липня 2026, 13:35На Запоріжжі з початку року пожежі знищили близько 10 гектарів врожаю
02 липня 2026, 13:09Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали енергооб’єкти: частина мешканців без світла
02 липня 2026, 12:51На Миколаївщині в ДТП загинули поліцейський та чоловік, якого везли до суду
02 липня 2026, 12:47На Чернігівщині рятувальники дістали з Десни тіло чоловіка
02 липня 2026, 12:42Образився через сварку: на Одещині чоловік спалив дві автівки свого батька
02 липня 2026, 12:23Коли ВЛК перестає бути фільтром: що не так із мобілізацією
02 липня 2026, 12:14Українка Оляновська встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі
02 липня 2026, 11:52Мати телеведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час атаки на Київ
02 липня 2026, 11:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »