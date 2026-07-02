Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"До 17 людей збільшилася кількість загиблих у Києві. На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Інформація ще оновлюється.

Нагадаємо, 3 липня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Раніше повідомлялося про 13 загиблих і майже 90 постраждалих.